Automobilismo. Misano: Molinaro balza al comando del Tricolore Prototipi

Partito in pole nel Campionato Italiano Sport Prototipi in gara 1 a Misano, Danny Molinaro, con un’attenta condotta di gara ha siglato la seconda posizione che gli ha consentito di arpionare la leadership del Campionato.

Il pilota di Luzzi si è presentato sul Misano World Circuit di Misano ad un solo punto dalla vetta della classifica, pronto a sferrare l’attacco, cosa che si è concretizzata subito con la pole position, presa in un turno di prove disputate sul bagnato, che ha visto i primi otto raggruppati in un solo secondo.

La gara, che è stata caratterizzata da un circuito dai due volti, mezza pista bagnata ma gestibile, l’altra per metà completamente allegata, è partita in regime di safety car e Danny, da pilota “navigato” malgrado la sua giovanissima età, ha lasciato sfilare Claudio Giudice per non compromettere tutto.

Nel corso della gara, in cui non sono mancati contatti nelle retrovie, il coriaceo avversario non ha mollato un attimo dando la sensazione di essere imprendibile.

In realtà Molinaro, da abile calcolatore, ha preferito non rischiare, accontentandosi di un meritatissimo secondo posto che lo ha lanciato in vetta al campionato.

“Non ho rischiato guardando al campionato, il passo c’era ma abbiamo preferito amministrare, Misano è una pista che mi si addice, infatti ho già vinto lo scorso anno”, ha commentato a fine gara il pilota cosentino.

Molinaro partirà dalla terza fila con il quinto posto in griglia alle 12.20 per gara 2, diretta su Automototv (sky228) e in streaming www.acisport.it

IL CALENDARIO