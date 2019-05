Convocato incontro per definire i termini per l’appalto dell’ospedale di Trebisacce

Il Sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, ha incontrato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, per discutere dell’Ospedale locale e del ripristino delle sale operatorie. Oliverio ha subito incaricato del problema il Direttore Generale del dipartimento Sanità Pino Belcastro.

Ed è stato proprio quest’ultimo a chiedere una convocazione con il commissario dell’Asp, Sergio Diego, prevista per lunedì 20 maggio a Catanzaro, per definire i termini e le modalità della copertura finanziaria per l’appalto immediato dei lavori delle sale operatorie.

Mundo chiede inoltre che con l’avvio della procedura di appalto, si riescano anche a reperire i medici necessari per la riapertura della divisione di medicina e per il potenziamento dei servizi, dando così parziale attuazione al decreto che prevede l’apertura dell’ospedale.