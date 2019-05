Fuscaldo, Italbacolor annuncia licenziamento dei lavoratori. Lunedì sit in di protesta

La Italbacolor di Fuscaldo ha iniziato la procedura di licenziamento degli 80 dipendenti, per questo motivo i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. E non solo. Cgil, Uilm-Uil, Ugl e Fim-Cisl hanno indetto per lunedì un sit-in di protesta davanti alla Prefettura di Cosenza.

I sindacati hanno ripercorso l’excursus della vicenda, ricordando la richiesta di incontro con il prefetto, e la convocazione del Comune, per “sollecitare tutte le Istituzioni interessate ad adoperarsi con la massima celerità per definire la risoluzione delle problematiche insorte, dare le opportune indicazioni operative e ripristinare le migliori condizioni per il ritiro dei licenziamenti e la ripresa produttiva dell’azienda”.

Tuttavia a seguito della riunione svoltasi lo scorso 16 maggio, lavoratori e sindacati hanno indetto lo stato di mobilitazione e la manifestazione annunciata, per “interessare l’opinione pubblica, i pubblici poteri, e quanti possono contribuire alla soluzione dei problemi insorti".