Villa, “beccato” con 10 grammi di coca suddivisa in dosi. Arrestato

È finito in manette Vincenzo Ditto, 47enne originario di Palmi, perché accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, già finito in carcere nell’ottobre del 2004, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato di associazione di tipo mafioso, al termine di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quasi 10 grammi di cocaina, tutta suddivisa in dosi.

È successo durante un controllo dei carabinieri di Villa San Giovanni. La droga era stata nascosta all’interno dell’intercapedine della cornice superiore in legno della porta della cucina dell’abitazione dell’uomo. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito è stato messo ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.