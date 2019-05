Maiale sgozzato in pubblico per piece teatrale, indagato artista cosentino

La procura di Cosenza ha l emesso un avviso di garanzia nei confronti di Maurizio Orrico.

Il coordinatore dei BoCs Art è ritenuto responsabile di una piece teatrale messa in scena alla fine del 2015 in occasione delle residenze artistiche cosentine che hanno ospitato anche artisti provenienti da tutto il mondo.

In occasione dello spettacolo Orrico - secondo gli inquirenti - avrebbe autorizzato uno degli artisti a sgozzare un maiale in pubblico, per mettere in scena un'antica tradizione contadina calabrese.

Tuttavia lo spettacolo non è piaciuto a tutti, infatti una parte del pubblico presente ha deciso di denunciato l’episodio e l'Enpa, l'Ente nazionale per la protezione degli animali, ha attivato il suo ufficio legale.