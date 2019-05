Lotta alla dispersione scolastica, ecco il progetto dell’Iti Monaco di Cosenza

L’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza ha promosso all’interno delle proprie aule un progetto di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base chiamato “Nessuno Indietro” che rientra nell’ambito del PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-95, finanziato dal MIUR con Fondi Strutturali Europei 2014-2020 per un ammontare di 44.851,70 euro.

Progetto che mira a sostenere quegli studenti che, nel primo biennio, manifestano seri problemi per le conoscenze necessarie per la propria crescita educativa.

Le carenze evidenziate si concentrano soprattutto in italiano e matematica e, di conseguenza, nella lingua inglese e in tutte le materie del gruppo scienze, con particolare riferimento in fisica. A questo bisogna aggiungere il notevole numero di studenti che abbandonano il percorso formativo o che sono comunque a rischio di dispersione scolastica.

Un quadro preoccupante che ha spinto il Dirigente Scolastico, Giancarlo Florio, e tutti i docenti a proporre un percorso formativo adatto agli alunni più fragili e deboli sul piano didattico-educativo, che possa recuperarli al saper essere e al saper fare.

Un progetto che prevede l’applicazione di personalizzate e innovative metodologie didattiche, che fanno ampio uso delle attività laboratoriali, volte al recupero dell’autostima per far acquisire una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità finora inespresse.

Sette i moduli programmati lungo il progetto formativo rivolto agli alunni con insufficienti competenze di base: “Smart School: per una linguistica innovativa”; “La fotografia della parola attraverso la logica del pensiero”; “Passeggiate matematiche”; “La matematica con una didattica laboratoriale”; “La fisica in moto”; “Keep calm and….speak English”; “Keep up”.