Controlli nel cosentino: due arresti e una denuncia per droga

Personale della Polizia di Stato, Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del Reparto Cinofili di Vibo Valentia, ha effettuato mirati servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in area Corigliano-Rossano.

A Rossano le perquisizioni domiciliari hanno interessato alcuni circoli privati e, durante una di queste è stata rinvenuta della sostanza stupefacente.

La perquisizione, estesa anche ad altri locali nella disponibilità del titolare, A. F., 47 anni, ha permesso di trovare diverse dosi di cocaina, per un totale di circa 140 gr. e qualche grammo di marijuana.

A.F. È stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, dopo le formalità di rito, informato il P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

Altre due persone a bordo di un’autovettura, identificate in B. F., 26 anni e M. A., 25 anni, residenti a Rossano, già noti per precedenti di polizia, sono state controllate e trovate in possesso di alcune dosi di cocaina.

I due hanno opposto resistenza agli operatori di polizia e, vista la resistenza finalizzata ad impedire agli operanti di portare a termine il controllo, B.F. È stato tratto in arresto per resistenza a P.U. e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, mentre l’altra persona deferita all’A.G. per resistenza a P.U.

In tutto sono state controllate 112 persone; effettuate un totale di 18 perquisizioni; eseguiti 12 posti di controllo; controllati 62 veicoli; sequestrati oltre 150 gr. di sostanza stupefacente per un valore presunto di oltre 10mila euro.