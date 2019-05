Droga: cocaina e marijuana nella carta cucina, un arresto a Schiavonea

Controlli e perquisizioni personali e domiciliari ieri a Schiavonea, da parte della Polizia, a seguito delle quali gli agenti hanno tratto in arresto un 55enne, A. P., per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio.

Durante le attività, il cane della Squadra Cinofili ha fiutato, nascosti all’interno del tubo di cartone di un rotolo di carta assorbente appeso alla parete della cucina, alcuni involucri termosaldati contenenti della cocaina e della marijuana.

In un’altra stanza dell'appartamento, poi, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e delle banconote di piccolo taglio, che si ritiene siano il provento dello spaccio.

Visti gli elementi raccolti e i numerosi precedenti di polizia per reati specifici, il 55enne è stato tratto in arresto in flagranza. Notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, quest’ultimo ha disposto i domiciliari in attesa del rito per direttissima.