Georgiano arrestato a Reggio: era già espulso, beccato con coca e documenti falsi

Un cittadino georgiano 38enne, trovato in possesso di documenti falsi e già destinatario di un decreto di espulsione dall’Italia, emesso dalla Questura di Bari, è stato arrestato dalla Polizia di Reggio Calabria.

Gli agenti delle Volanti hanno fermato per un controllo un’autovettura, il cui conducente ha esibito dei documento di identità e la patente di guida che lo qualificavano come un cittadino lituano.

I poliziotti hanno eseguito una perquisizione personale ritrovandogli, nella manica della felpa che indossava, un involucro di alluminio contenente 20 grammi di cocaina.

Attraverso i controlli eseguiti sul nominativo riportato nei documenti si è accertato che si trattasse invece di un pregiudicato mentre le verifiche da parte del Gabinetto Regionale della Scientifica, hanno confermato che entrambi i documenti esibiti erano contraffatti.

L’uomo fermato, in realtà, è un cittadino georgiano D.G., con pregiudizi penali per furto. L’arresto in flagranza è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria nel rito direttissimo, all’esito del quale è stato disposto nei confronti del 38enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione di non allontanarsi e di essere quotidianamente reperibile.