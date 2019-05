Vigili del fuoco: svolto a Lamezia corso per operatori TAS

Si è svolto presso il Centro Polifunzionale Regionale dei Vigili del Fuoco con sede a Lamezia Terme il corso per operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di secondo livello.

Il percorso formativo, della durata di due settimane, ha visto impegnate 16 unità operative provenienti dai Comandi provinciali della Calabria.

Il corso si è articolato con una prima fase teorica i cui obiettivi mirati a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività del Corpo Nazionale attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali per la produzione, l'analisi e l'impiego di dati georeferenziati utili alla gestione delle emergenze ed alla documentazione delle operazioni di soccorso e, una seconda fase pratica dove i discenti hanno utilizzato lo strumento applicativo denominato Geographic Information System (GIS) oggi largamente utilizzato dagli organismi che si occupano di gestione territoriale. Tale formazione, garantisce all'operatore TAS il controllo e il coordinamento di diverse unità dispiegate su uno scenario operativo, in caso di attività emergenziali, o sul territorio in caso di attività ordinarie.

Diverse sono state finora le tipologie di interventi espletati sul territorio nazionale per i quali le unità TAS hanno rappresentato un necessario strumento di supporto: Incendi boschivi; ricerca dispersi; eventi sismici; soccorso acquatico in ambiente marino, lacustre e fluviale; alluvioni; incidenti in siti industriali.

Il corso formativo si è concluso con una verifica di apprendimento finale la cui commissione esaminatrice è stata presieduta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, ing. Oliverio Dodaro.