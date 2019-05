Pizzo, posata prima pietra del nuovo complesso parrocchiale

È stata posata la prima pietra che da avvio alla costruzione del complesso parrocchiale di via Nazionale a Pizzo. La realizzazione dell’opera comprenderà sia la nuova chiesa parrocchiale, che verrà intitolata “Risurrezione di Gesù”, sia altre opere e servizi a suo corollario, come l’auditorium e l’oratorio. Il Complesso parrocchiale dunque oltre all’importante funzione religiosa, fornirà nuovi spazi di promozione culturale e di crescita sociale ai quartieri di Via Nazionale e all’intera Città.

È quanto dichiara il Sindaco Gianluca Callipo intervenuto questa mattina (venerdì 17) alla cerimonia di avvio dei lavori dell’opera voluta dal Vescovo della Diocesi di Mileto Nicotera Tropea, monsignor Luigi Renzo.

Al Vescovo, il Sindaco Callipo ha destinato parole di stima e ringraziamento per la costante collaborazione tra Comune e Diocesi ed ha voluto ricordare l’impegno profuso dall’Amministrazione che a partire dal 2013 individuò il terreno, poi donato alla Diocesi per consentire la costruzione del grande complesso parrocchiale.

La firma su una pergamena, apposta dai rappresentanti delle istituzioni e della Chiesa, ha suggellato la collaborazione tra le parti. È, questo, uno dei momenti che hanno segnato l’evento, partecipato ed applaudito da numerosi cittadini, svoltosi durante la celebrazione della S. Messa. Insieme al Vescovo ed al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali, hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, i parroci delle Parrocchie della Città ed i tecnici e progettisti dell’opera.

La nuova casa di fede sarà realizzata sul terreno adiacente la villa comunale di via nazionale grazie ai finanziamenti dalla CEI. Il complesso parrocchiale sarà costituito anche da un auditorium con 500 posti a sedere, impianti sportivi strumentali all'oratorio, parcheggi e aree verdi attrezzate.