Sfida salvezza e quarti di finale scudetto Under 20. Ecco gli appuntamenti della Rari Nates

“Ripartiamo dalla fine!”. Potrebbe definirsi così il momento sportivo della Rari Nantes Crotone: si è ormai giunti al termine di una stagione incredibilmente lunga e faticosa nonché pregna di circostanze sfavorevoli, eppure i ragazzi di Mister Arcuri saranno chiamati a serrare le riga e alzare al massimo la concentrazione per questo finale di campionato e di stagione che si preannuncia intenso ma importantissimo per il futuro della società.

In SerieA2, sabato ore 12.45, la sfida casalinga ai Muri Antichi Catania corrisponde allo scontro salvezza per eccellenza. A due giornate dal termine, infatti, un solo punto separae le due squadre. La Metal Carpenteria ha il vantaggio di un punto e di giocare in casa: una vittoria condannerebbe i catanesi alla retrocessione in serie B e garantirebbe ai pitagorici quantomeno l’accesso ai playout salvezza da disputarsi in giugno Conte la terzultima o penultima del girone nord. E comunque darebbe ancora a Mattia Conti e compagni le ultime chance - da giocarsi in trasferta a Salerno contro la Rari Nantes prima in classifica - di salvezza diretta senza playout. Bocche cucite in casa Metal. Concentrazione massima. Mister Arcuri avrà tutti a disposizione tranne il capitano Vincenzo Arcuri, fermato dal giudice sportivo federale per una giornata a seguito della sanzione rimediata nella vittoria sul Pescara Pallanuoto.

Tra domenica e lunedì gli Under 20 si sposteranno a Santa Maria Capua Vetere (CE) per affrontare Posillipo (in attesa di conferma: alternativa Acquachiara), Florentia e Civitavecchia. Un quarto di finale da giocare. Da affrontare a tutta, senza remore e senza tensioni. L’obiettivo della società era quello di confermarsi ancora una volta tra le migliori sedici società nel panorama nazionale. Ma questi ragazzi, per attaccamento, attitudine, continuità di risultati, meriterebbero un risultato di prestigio. Di certo, al sabato, saranno quasi tutti protagonisti della sfida salvezza contro i Muri Antichi e pertanto arriveranno al primo incontro di domenica pomeriggio, con stato d’animo, mentale e fisico condizionato dalla sfida salvezza. Ma capitan Candigliota e compagni sapranno dare il meglio di se stessi: come sempre.

Questi gli appuntamenti: sabato alle 12.45 Piscina Olimpionica Città di Crotone: Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone - Muri Antichi Catania; domenica dalle 16.00 Santa Maria Capua Vetere: quarti di finale scudetto Under 20 tra Metal Carpenteria RNKR, Posillipo, Florentia e Civitavecchia.