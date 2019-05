“Calabria Fest - tutta italiana”: sul palco Dolcenera, Enrico Nigiotti, Chiara Galiazzo, Clementino

Nuovi dettagli del Calabria Fest sono stati presentanti anche a Roma. Il Festival della Nuova Musica Italiana realizzato con Rai Radio Tutta Italiana e il Patrocinio di Assomusica, si svolgerà dal 6 all’8 giugno sul maestoso Corso Numistrano di Lamezia Terme, ad ingresso libero.

Al termine della riunione operativa negli studi Rai di via Asiago, Gianmaurizio Foderaro, conduttore storico e responsabile di Radio Rai che presenterà le tre serate, il direttore artistico Ruggero Pegna e la Presidente di Art-Music&Co Giusy Leone, organizzatori dell’evento, insieme a Flavio Bianchi e Davide Lonardi, responsabili web delle reti digitali della Rai, hanno ribadito il successo del nuovissimo format del Festival, con centinaia di candidature di artisti emergenti da tutta Italia e migliaia di voti pervenuti attraverso le pagine facebook ufficiali di Radio Tutta Italiana e RaiPlay.

Il meccanismo unico e innovativo ideato per scegliere gli otto finalisti, tra i venti selezionati dalla giuria di qualità, consentendo a tutti di ascoltare i brani e votarli con un semplice post, si è rivelato di grande trasparenza, interesse e partecipazione.

Un software studiato dagli esperti della Rai controllerà che ogni voto sia unico e regolare, oltre a contabilizzarne l’esito per ciascun partecipante. Le otto proposte che otterranno più voti avranno accesso alla fase finale live di Lamezia, dove ognuna eseguirà tre brani.

I primi due classificati del 6 e 7 giugno, si contenderanno il titolo di “Calabria Music Award”, Migliore Nuova Proposta dell’anno di Radio Tutta Italiana, nella serata finale di sabato 8 giugno. Dopo la fase social di questi giorni, ne è stata prevista una ulteriore dal 27 maggio al 5 giugno, per l’assegnazione del “Premio Social” a chi, tra gli otto finalisti, totalizzerà più voti via facebook.

Il verdetto delle tre serate e la vittoria finale del Festival sono affidati, invece, ad una giuria qualificata presente a Lamezia, che sarà presieduta da Dario Salvatori, notissimo giornalista, critico musicale e conduttore della Rai. Sono anche previsti altri due riconoscimenti: il Premio Assomusica, per la presenza live e il Premio Siae per i testi.

Intanto, nella sezione degli ospiti, è stata confermata la presenza di Dolcenera il 6 giugno, Enrico Nigiotti il 7 giugno, Chiara Galiazzo e Clementino l’8 giugno. Toccherà a loro chiudere con dei mini concerti le serate del Festival. Ogni ospite è stato scelto, precisano gli organizzatori, in base all’alta radiodiffusione e al successo dei loro nuovi lavori discografici appena pubblicati.

Il 21 maggio saranno resi noti i nomi degli otto finalisti più votati tra le 20 proposte selezionate dalla giurtia di qualità: Mava (Maglie – Le) con il brano Stereotipo; Manzish (Catanzaro) con il brano La giostra; Pika (Altomonte – Cs) con il brano Hey Ma; Alfredo Bruno (Cosenza) con il brano L'antidoto al veleno; Libero Ozio (Viareggio – Lu) con il brano La notte; Nòe (Menfi – Ag) con il brano Camomilla; Elisabetta Arpellino (Gorzano, At) con il brano Da dove riparto; Quarto Verso (Carpi – Mo) con il brano Suono sordo; Boco (Torgiano – Pg) con il brano Nuda; Andrea Forciniti (Corigliano – Cs) con il brano La tua disillusione; Gabriele Bernabò (Roma) con il brano Non basta; Regione Trucco (Ivrea – To) con il brano Indecentemente; Andrea Frontera (Como) con il brano Ballo da solo; Sorelle Prestigiacomo (Trapani) con il brano Con le mani in tasca; Caleido (Catania) con il brano Il Luogo comune; Camilla Miconi (Macerata) con il brano L'amore al centro; Enrico Cuomo & Chiara Vescio (Lamezia T. – Cz) con il brano Voices; Federa e Cuscini (Napoli) con il brano Da piccola; Zarat (Napoli) con il brano Passo dopo passo; Francesco Lettieri (Napoli) con il brano Quando le mie parole parlano.

Gli otto finalisti verranno annunciati a conteggio effettuato il 21 maggio 2019 attraverso le pagine Facebook e web di Rai Radio Tutta italiana: https://www.facebook.com/RaiRadioTuttaItaliana/ e di RaiPlayRadio: https://www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana.

L’evento, come è noto, è organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana, grazie alla partnership con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro dei “Grandi Festival Storicizzati” per la “Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.