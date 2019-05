Concorso “Piccoli Giornalisti crescono”, vittoria per Davide De Stefano del liceo Pitagora

Vittoria per Davide De Stefano, studente della classe VD del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone, che si è classificato terzo all’iniziativa “Lo sguardo dei ragazzi sui valori della democrazia - educazione alla legalità, ai diritti umani e civili ricordando Giovanni Falcone nell’ambito del Concorso Nazionale “Piccoli Giornalisti crescono”.

Lo studente crotonese, guidato da Giovanna Ripolo, con il suo articolo “Se la gioventù le negherà il consenso” le nuove leve sono la speranza per un futuro lontano dall’illegalità e votato alla lotta alla corruzione, ma sono pronte ad esserlo? ha ricevuto i complimenti e l’apprezzamento dalla Presidente dell’Associazione Themis & Metis Francesca Scoleri che ha curato e organizzato l’iniziativa.

La premiazione è avvenuta martedì 14 maggio nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati alla presenza di Maria Edera Spadoni Vicepresidente della Camera dei deputati, del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e altri ospiti illustri tra i quali Nino Di Matteo Magistrato della Procura Nazionale Antimafia.

Il Liceo Pitagora, rappresentato dalla classe VD, dalla docente Ripolo e dal D.S. Maria Fontana Ardito, ha partecipato assistendo alla diretta streaming dell’evento e intervenendo via skype dall’Aula Magna dell’Istituto nel momento della premiazione.

L’alunno ha vinto la possibilità di partecipare con il suo lavoro ad un docufilm sulla storia di Joe Petrosino, l’eroe italoamericano, e ad un viaggio negli Stati Uniti in occasione del Columbus Day dove parteciperà ad una serie di iniziative formative in collaborazione con il Dipartimento di Polizia di New York.