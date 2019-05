Caulonia, 27enne fugge all’alt dei carabinieri: beccato con 4 fucili nell’auto

Ieri sera i Carabinieri della radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica hanno arrestato un 27enne roccellese, A. L., le iniziali, incensurato ed accusato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione.

I militari, durante un servizio perlustrativo a Caulonia Marina, all’altezza del bivio che conduce alla frazione Focà, hanno notato un fare sospetto da parte del conducente di un’Alfa Romeo 159 grigia.

Fuggito all’alt dei Carabinieri ed inseguito per un breve tratto, è stato poi bloccato e ritrovato con a bordo un sacco nero in plastica al cui interno sono stati scoperti 4 fucili in ottimo stato di conservazione, rubati a Fara Sabina di Roma nell’ottobre del 2017.

L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Locri su disposizione dell’autorità giudiziaria.