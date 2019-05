“Opengov Champion”: Cciaa di Cosenza finalista al premio nazionale 2019

La Camera di commercio di Cosenza è stata selezionata fra le 32 finaliste che concorrono all’attribuzione del Premio OpenGov Champion 2019. La selezione ha riguardato complessivamente 104 iniziative, che sono state oggetto di valutazione da parte delle associazioni che partecipano all’Open Government Forum.

L’elenco delle amministrazioni finaliste è stato presentato oggi, alla presenza del Capo Dipartimento Funzione Pubblica, Maria Barilà, in occasione del convegno “Cittadinanza attiva, amministrazione aperta e partecipazione: esperienze che fanno scuola”, che si è tenuto al ForumPa a Roma.

“Un traguardo di rilievo nazionale che rappresenta un ulteriore riconoscimento all’innovatività della Camera di Cosenza – afferma Klaus Algieri, Presidente dell’ente – raggiunto in questa occasione per il lavoro svolto con “Open.ImpreseCosenza”, il progetto di open data e trasparenza realizzato nell’ambito di #OpenCameraCosenza e finalizzato alla divulgazione di informazioni sulle dinamiche imprenditoriali del nostro territorio. Grazie alla costruzione di una serie di indicatori statistici, frutto dell’elaborazione dei dati in possesso del Registro delle imprese, Open.ImpreseCosenza mette a disposizione delle imprese e delle istituzioni del territorio le informazioni più aggiornate sulla realtà economica locale, indispensabili per programmare e progettare le proprie attività imprenditoriali o istituzionali.”

Il Premio OpenGov Champion, giunto alla terza edizione, è organizzato e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Open Government Forum, ed è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti dell’amministrazione aperta.

Il Premio è occasione per dare visibilità e riconoscimento alle tante amministrazioni che si stanno impegnando in percorsi di valorizzazione dei temi propri del governo aperto. In coerenza con le richieste avanzate dalle organizzazioni della società civile, il Premio OpenGov Champion 2019 risponde alla finalità di diffondere la cultura dell’Open Government in un numero sempre maggiore di amministrazioni, promuovendo l’adozione di prassi virtuose in materia di trasparenza amministrativa, open data, partecipazione, accountability, cittadinanza e competenze digitali.



La Camera di commercio di Cosenza è finalista del premio nella sezione “Open data e trasparenza”, unica camera di commercio accanto ad amministrazioni centrali come la Presidenza del consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti, il Ministero degli Esteri, il Ministero dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Giustizia ed enti di rilievo nazionale come ISTAT, CONSIP, ISPRA, e la stessa Unioncamere.