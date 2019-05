Gioco d’azzardo: sequestrate 4 slot machines e sanzioni a Dinami

I Carabinieri di Dinami, con la Guardia di Finanza di Vibo Valentia, hanno proceduto ad effettuare due controlli presso altrettanti esercizi pubblici che hanno consentito di accertare la totale assenza delle previste autorizzazioni ed in particolare del nulla osta per la messa in esercizio di quattro apparecchiature da intrattenimento.

Le quattro slot machines sono state sequestrate e le sanzioni elevate ammontano a circa 50mila euro.