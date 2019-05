Lamezia Terme: stalker a 22 anni, divieto di avvicinamento alla ex

Molestava la sua ex fidanzata dopo la fine della loro relazione: questa l’accusa a seguito della quale è stata eseguita dai Carabinieri di Lamezia Terme un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Tribunale nei confronti di un giovane del posto.

La storia fra il ragazzo, C.S., di 22 anni, e la vittima, era durata solo qualche mese perché le continue scenate di gelosia, scatenate anche dagli espedienti più banali, avevano spinto la ragazza ad interrompere quella frequentazione “assillante”.

Da ne sarebbe così iniziato il tormento. L’ex avrebbe continuato ad tormentarla, minacciando addirittura il suicidio e, in diverse circostanze, facendo perdere le sue tracce per giorni senza informare i propri familiari.

In un’occasione, il 2enne si era barricato persino in un appartamento, minacciando anche in questo caso di uccidersi se lei non lo avesse raggiunto.

Oltre a fare “terra bruciata” intorno alla donna, rivolgendosi ai suoi amici e intimandogli di non frequentarla, per tentare di isolarla e costringerla a ritornare da lui, aveva tentato di contattarla utilizzando profili social falsi.

Atti vessatori che hanno obbligato la ragazza, nonostante la sua giovane età, ad evitare di uscire di casa da sola e di frequentare altri ragazzi, a riprova dello stato di ansia e di destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico vissuto. Al giovane è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.