Cosenza: l’Optimus Telesianus per l’anno 2019 è il manager Gianluca Perrelli

Domani presso il Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza verrà premiato come “Optimus Telesianus in the world”, seconda edizione, Gianluca Perrelli, che ha conseguito la maturità classica presso il Liceo 'Telesio' nel 1992.

Startupper seriale, 45 anni di cui 18 passati tra lancio, sviluppo ed exit di alcune delle più riuscite iniziative imprenditoriali nel mercato della musica digitale e dell’online marketing, da Vitaminic a Kiver, oggi Amministratore delegato e Country Director di Buzzoole piattaforma di influencer marketing che, grazie ad una tecnologia proprietaria basato sull’utilizzo dei Big Data, analizza, seleziona e coinvolge i microinfluencer iscritti in piattaforma (oggi, quasi 300 mila, provevienti da 180 paesi) rispetto a specifici argomenti di discussione, ricompensandoli attraverso un sistema di gamification.

L’organizzazione dell’evento vede la partecipazione, attraverso una serie di performances ed attività, di tutte le Officine Telesiane, ovvero i laboratori del liceo quali il teatro, l’orchestra sinfonica, la robotica, la pittura e la tv (Telesio Channel) che ha in carico la produzione del videoclip contenente interviste, testimonianze ed aneddoti sul candidato scelto per l’edizione 2019.

«Gli allievi saranno dunque - ha commentato la prof.ssa Silvana Gallucci, che ha coordinato l'organizzazione della prestigiosa manifestazione - non solo destinatari di un messaggio educativo, ma protagonisti e parte attiva nella realizzazione di un evento che, già dalla prima edizione, ha visto una grande affluenza di pubblico, nonché un grande interesse da parte della stampa e della televisione locali».

Il dirigente scolastico del Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza, ing. Antonio Iaconianni, entusiasta ha dichiarato: «Ogni volta che ci confrontiamo con un telesiano di successo è per me una grande emozione ed una grande gioia: vado con la mente a quanti oggi vedo adolescenti nelle nostre aule e li immagino domani uomini e donne di successo che offrono il loro contributo per migliorare questo nostro mondo. Perrelli - ha continuato il Preside -rappresenta sicuramente il meglio della nostra terra ed è per noi un orgoglio che si sia formato sui banchi della nostra scuola. E questa manifestazione ha nel mio intento ed in quello dei miei più stretti collaboratori, quello di promuovere questi personaggi come modelli educativi per i nostri alunni.

Infine, mi piace evidenziare con una battuta - ha concluso il Dirigente - che ho appreso dalla rete che Gianluca Perrelli ha lanciato e gestisce Skibox, il primo rifugio 2.0 di street food gourmet d’alta quota inaugurato durante l’inverno 2015 a Col Checrouit (Courmayeur). Ha quindi in comune col Preside del Telesio, l'amore per la montagna! Che possa crearsi, quindi, partendo anche da questa passione comune, una qualche sinergia con la nostra scuola e con i nostri allievi che sono tanto attratti dal mondo delle nuove tecnologie e dai social media.».