Nuoto: tutte le società calabresi al 3° Trofeo Regionale a Squadre Estivo

Hanno presenziato tutte le società calabresi al “3° Trofeo Regionale a Squadre Estivo” disputato sabato 11 e domenica 12 maggio nella piscina comunale di Vibo Valentia. Immancabili gli atleti della Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia con un team giovanissimo composto da 20 esordienti A e B, 6 ragazzi di categoria e un solo cadetto. La società guidata dal mister Massimo Borracci e dal suo vice, il mister Francesco Strangis, è riuscita a totalizzare ben 491 punti nel corso della manifestazione, sunto di un’importante crescita di tutti gli atleti che hanno raggiunto davvero brillanti risultati.

In particolare, gli agonisti esordienti della piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme non hanno avuto nulla da invidiare ai nuotatori delle altre società, che hanno visto invece una presenza maggiore di atleti assoluti e di categoria. Il risultato della Arvalia è, quindi, ancora più soddisfacente proprio perché, nonostante il posto occupato in classifica sia solo il quinto, la squadra di esordienti ha dimostrato di essere la più forte di tutta la Calabria.

In particolare, degne di nota sono state le performance di Gianluca Pittelli, che ha sfiorato il record regionale per gli esordienti B nei 100m Rana di 1’25’’63: l’agonista c’ha impiegato appena sei centesimi di secondo in più, conquistando comunque un meritatissimo primo posto e fermando il cronometro a 1’25’’69. Il giovane, inoltre, ha raggiunto: il 1° posto nei 100m Dorso Esordienti B (1'17.81), 1° posto nei 200m Rana Esordienti B (3'03.83), 2° nei 200m Stile Libero Esordienti B (2'31.24) e 1° nei 200m Misti Esordienti B (2'48.89).

La competizione è stata molto sentita da Ilaria Matti Altadonna, che proprio negli scorsi giorni ha perso il nonno. Anche per lei sono stati numerosi i riconoscimenti: 2° posto 100m Dorso Esordienti A (1'16.21), 2° posto 200m Dorso Esordienti A (2'40.97), 2° posto 400m Stile Libero Esordienti A (5'20.79), 3° posto 200m Stile Libero Esordienti A (2'27.46);

Altrettanto bene i compagni di squadra:

Gaia Anna Silvana Ottaviano – 3° posto 200m Dorso (2'35.03), 1° posto 50m Dorso (32.72), 3° posto 50m Stile Libero (29.51);

Angelo Talarico – 1° posto nei 100m Farfalla Esordienti A (1'10.39), 2° posto 1500m Stile libero Esordienti A (18'29.07), 3° posto 400m Misti Esordienti A (5'24.67), 3° posto 400m Stile Libero Esordienti A (4'44.67), 1° posto 200m Farfalla Esordienti A (2'34.51);

Martina Maglia – 1° posto 100m Dorso Esordienti B (1'19.83), 2° posto 100m Stile Libero Esordienti B (1'14.22), 1° posto 200m Dorso Esordienti B (2'49.89), 1° posto 200m Stile Libero Esordienti B (2'39.91), 3° posto nei 50m Farfalla Esordienti B (39.17);

Gabriele Muggeri - 2° posto 100m Dorso Esordienti B (1'21.02), 1° posto 100m Farfalla Esordienti B (1'16.51), 2° posto 100m Stile Libero Esordienti B (1'11.41), 3° posto 200m Stile Libero Esordienti B (2'31.85), 2° posto 50m Farfalla Esordienti B (33.67);

Leonardo Grasso - 2° posto 100m Dorso Esordienti A (1'11.33), 1° posto 1500m Stile libero Esordienti A (18'07.83), 2° posto 400m Stile Libero Esordienti A (4'41.91), 2° posto 200m Dorso Esordienti A (2'32.12), 2° posto 200m Stile Libero Esordienti A (2'16.37);

Antonio De Vito – 3° posto 200m Dorso Esordienti B (3'06.30);

Giulio Torcasio – 3° posto 200m Dorso Esordienti A (2'42.98);

Danila Gullo - 1° posto 100m Dorso Esordienti A (1'15.53), 1° posto 200m Dorso Esordienti A (2'38.39), 2° posto 200m Misti Esordienti A (2'49.09);

Giulia Rocca - 2° posto 400m Stile Libero Esordienti B (6'09.50), 3° posto 100m Dorso Esordienti B (1'32.63);

Gaia Anna De Sando - 2° posto 800m Stile Libero Esordienti A (11'28.96);

Federica Turtoro – 2°posto 200m Misti (2'41.71), 2° posto di Categoria e 3° Assoluto nei 400m Misti (5'35.19);

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto 100m Dorso Cadetti (1'02.70), 2° posto 100m Rana Cadetti (1'10.37), 2° posto 50m Rana Cadetti (30.82), 3° posto 50m Stile Libero Cadetti (25.49), 1° posto di Categoria e 3° Assoluto 200m Misti Cadetti (2'14.55), 1° posto Categoria e 3° Assoluto 200m Dorso Cadetti (2'12.45);

Aurora Furci – 3° posto 100m Dorso (1'11.69), 1° posto di Categoria e 3° Assoluto 50m Stile Libero (28.96) e 3° nei 100 metri in stile libero (1'02.33).

Anche negli atleti che non sono riusciti a conquistare il podio sono stati notevoli i progressi raggiunti, quindi Mariafrancesca Cimino, Giorgio De Pace, Demis Francesco Lico, Alice Vinci, Chiara Maria Macrì, Benedetta Gaetano, Michele Severino Aquilano, Valeria Turtoro, Alessia Banditelli, Domenico Piero Strangis e Pino Cuda.

Il prossimo appuntamento che vedrà protagonisti i piccoli grandi agonisti della Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia è previsto per gli imminenti 31 maggio, 1 e il 2 giugno, quando le società calabresi saranno chiamate a un nuovo confronto nel corso del meeting di Cosenza.