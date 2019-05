Badante trovata senza vita a Rosarno, la Procura di Palmi dispone autopsia

Una donna straniera di 54 anni è stata ritrovata senza vita in un appartamento a Rosarno. La donna, che faceva la badante, è stata ritrovata dall’uomo anziano che la stessa donna assisteva. L'anziano ha chiamato immediatamente il 118. Sul posto so no intervenuti i carabinieri.

Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto per cause naturali, ma la procura della Repubblica di Palmi ha disposto gli esami autoptici per accertare le cause del decesso.