Lorenzo Cesa

Lorenzo Cesa, europarlamentare candidato alle elezioni europee del 26 maggio prossimo, sarà in Calabria. Cesa terrà il primo incontro alle 11 a Reggio Calabria nella sede del coordinamento di Forza Italia in Via Quartiere Militare. Il secondo appuntamento è previsto al THotel di Lamezia Terme alle 17. Ultima tappa l'Hotel San Domenico di via della Galleria a Soverato dove Cesa terrà il suo incontro alle 19.