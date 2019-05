Truffatrici in azione nel Crotonese, anziani nel mirino: è caccia a due donne

Hanno rubato quasi mille euro ad una 93enne e per questo è scattata la caccia a due donne, ritenute colpevoli di aver truffato l’anziana.

È successo a Cirò Marina, dove i carabinieri hanno avviato le indagini su un fatto denunciato dalla vittima. Secondo il suo racconto, due donne con accento calabrese si sarebbero presentate a casa dell’anziana, che vive da sola, sostenendo di essere lì per informarla che aveva ottenuto un aumento sulla pensione.

Per ottenerlo, però, si sarebbe dovuto controllare e verificare i numeri di serie delle banconote che la donna aveva in casa.

Le due truffatrici hanno quindi convinto la 93enne a farle entrare in casa e poi a farsi consegnare i soldi. Una volta ottenute le banconote hanno detto alla donna che dovevano portarle via per poter procedere all’aumento della pensione.

In cambio le avevano lasciato una lettera, dicendole che il giorno dopo avrebbe potuto recarsi in banca per ritirare la pensione aumentata. Quindi sono andate via con il bottino.

Solo quando ha aperto la lettera, l'anziana si è accorta di essere stata truffata e ha denunciato il fatto.