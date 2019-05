Costantino e Lavrendi convocati per uno stage della Rappresentativa U15 della Divisione Calcio a 5

Giuseppe Costantino e Giuseppe Lavrendi, giovani calciatori della Segato, protagonisti con la Rappresentativa U15 di Calcio a 5 del CR Calabria al Torneo delle Regioni 2019 da poco conclusosi in Basilicata, sono stati convocati per uno stage della Rappresentativa Under 15 della Divisione Calcio a 5. Già dopo la gara contro il Lazio i ragazzi avevano ricevuto gli elogi degli osservatori della Divisione, tanto da suscitarne interesse ed attenzione.

"La convocazione di Costantino e Lavrendi ci riempie d'orgoglio - così Giuseppe Della Torre, Responsabile Calcio a 5 del CR Calabria - e tutta la Calabria sportiva deve essere fiera del risultato raggiunto dai giovani ragazzi. E' un'occasione che si sono meritati sul campo ed ora spetta a loro farsi valere. Noi siamo certi che abbiano talento e capacità ed il merito va alle società che sempre di più stanno avviando i giovani calciatori all'attività di Calcio a 5 ed alle quali va il mio più sentito ringraziamento". Il Presidente Saverio Mirarchi è sulla stessa lunghezza d'onda: "Al termine della finale persa ai rigori avevo dichiarato di essere orgoglioso di questi ragazzi: oggi sono felice che il lavoro di rappresentativa che portiamo avanti riesca a dare queste importanti occasioni ai nostri giovani, dimostrando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che le Rappresentative Regionali sono delle opportunità importanti per società e calciatori".

Il selezionatore, Massimo Ronconi, ha convocato venti giocatori per il primo raduno della squadra, in programma martedì 21 maggio a Roma. Lo stage prevede un allenamento fissato per le ore 14 al PalaGems (via del Baiardo 28), che si svolgerà a porte aperte. Il progetto giovani della Divisione Calcio a Cinque, riservato alla categoria Under 15 maschile ma anche a quella femminile, ha l’intento di “scovare”, fra tutti i comitati territoriali d’Italia, la nuova generazione dei talenti del futsal: al recente Torneo delle Regioni in Basilicata si è da poco completata la prima fase, quella delle visionature.

I convocati. Portieri: Alessio Gattarelli (Virtus Aniene 3Z, CR Lazio), Riccardo Hysi (Imolese, CR Emilia Romagna), Samuele Yaghoubian (Fenice Veneziamestre, CR Veneto); giocatori di movimento: Federico Borolo (Atletico Pressana, CR Veneto), Alex Brigliadori (Bologna, CR Emilia Romagna), Giuseppe Costantino (Segato, CR Calabria), Danilo Covotta (Lazio, CR Lazio), Riccardo Dal Farra (Canottieri Belluno, CR Veneto), Manuel Del Mestre (Futsal Giorgione, CR Veneto), Francesco Di Turi (Bologna, CR Emilia Romagna), Filippo Fior (Futsal Giorgione, CR Veneto), Alessio Guerini (Lazio, CR Lazio), Alessandro Marini (Lazio, CR Lazio), Anthony Imperato (Pol.Juvenilia Imola, CR Emilia Romagna), Giuseppe Lavrendi (Segato, CR Calabria), Matteo Pilloni (Monastir Kosmoto, CR Sardegna), Alessandro Schettino (Futsal Torino, CR Piemonte/Valle d’Aosta), Gianluca Valenzi (Virtus Aniene 3Z, CR Lazio), Niccolò Zandri (Lazio, CR Lazio), Cristian Zanini (Aosta, CR Piemonte/Valle d’Aosta). Lo staff: selezionatore: Massimo Ronconi; Capo delegazione: Alessandro Di Berardino; Collaboratore tecnico: Carlo Cundari; Collaboratore tecnico: Vito Stoppa; Segretario: Massimo Vari; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Preparatore dei portieri: Christian Curci; Fisioterapista: Andrera Bonetto.