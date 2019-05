Saracena, pronto il piano di messa in sicurezza delle strade

L'amministrazione comunale di Saracena, guidata dal Sindaco Renzo Russo, ha deciso di investire i 50mila euro a disposizione dal documento contabile dello Stato nella messa in sicurezza delle arterie secondarie. E ha deciso dunque di puntare alla messa in sicurezza delle arterie secondarie di viabilità urbana, innalzando il livello di percorribilità e fruibilità per gli automobilisti, riqualificando l'assetto complessivo della viabilità ordinaria.

Un investimento che l'esecutivo guidato dal Sindaco Renzo Russo ha deciso di destinare a lavori urgenti e necessari sulle strade di competenza comunale, puntando alla messa in sicurezza. Così da alcuni giorni sono partiti i lavori che interesseranno Via casale, via Fioravanti, via Primo Maggio e via Fiumara. Nello specifico verranno posizionati i guard rail in alcuni tratti mancanti e si procederà con la bitumazione del manto stradale deteriorato per innalzare il livello qualitativo di percorribilità delle strade e garantire la sicurezza agli automobilisti.

“L'obiettivo - ha spiegato il primo cittadino di Saracena, Renzo Russo - è quello di utilizzare questi fondi per attivare procedure e lavori che con fondi comunali non sarebbero stati possibili, per mancanza di risorse. Questo fondo statale ci consente di innalzare il livello della sicurezza stradale sulle arterie cittadine e innalzare la possibilità di viaggiare sicuri anche nel centro urbano”.