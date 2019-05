Catanzaro. Consiglio provinciale concede il patrocinio gratuito ad iniziative pubbliche

Approvati all’unanimità i ventuno punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale svoltosi oggi.

In particolare, è stato dato l’ok al regolamento per la concessione del patrocinio gratuito, che compete al presidente della Provincia per le rispettive materie di competenza.

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da: enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali; enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro; istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale con sede in Provincia di Catanzaro; altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze della Provincia di Catanzaro.

Nel regolamento vi è specificato che “il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative: manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali a carattere provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza; convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza”.

La Provincia di Catanzaro si è anche uniformata al regolamento della commissione Pari opportunità tra uomo e donna, non ponendo limiti al numero dei due mandati consecutivi. E’ stata anche deliberata l’autorizzazione dell’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente e dato l’ok allo schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso dei locali siti in via Foresta per le esigenze dell’Ipsia di Chiaravalle centrale.