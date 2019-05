Il primo segretario dell’ambasciata cubana in visita alla Provincia di Catanzaro

Il vicepresidente della Provincia, Antonio Montuoro, ha incontrato, nel corso di una visita istituzionale a Palazzo di Vetro, il primo segretario agli Affari politici dell’ambasciata di Cuba a Roma, Mauricio Martìnez Duque.

Il diplomatico cubano ha avuto parole di apprezzamento per le bellezze ammirate in questi giorni in Calabria e ha invitato il vicepresidente a recarsi all’ambasciata cubana con sede a Roma per definire i tratti di quella che potrebbe essere una futura collaborazione tra i due territori.

La promozione dei prodotti locali calabresi a Cuba ed eventuali scambi commerciali sono stati alcuni degli spunti trattati. Montuoro ha espresso piena soddisfazione per aver ricevuto la visita di Duque. “Ho apprezzato particolarmente questo importante momento di incontro con l’ambasciatore che ha rappresentato al meglio i fattori che possono unire il nostro territorio con Cuba. Abbiamo un gran bisogno di interlocutori validi con cui intraprendere ragionamenti seri circa la valorizzazione dell’enorme potenziale che abbiamo. Sono certo che le nostre esigenze di crescita e la possibilità di autorevoli scambi culturali potrebbero essere alla base di un rapporto sinergico con l’ambasciata di Cuba”.