Automobilismo: il driver Molinaro all’assalto del primato nel Tricolore Prototipi

MOLINARO PODIO VALLELUNGA

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli, sarà la sede dal 17 al 19 maggio del terzo round di Campionato Italiano Sport Prototipi, in cui Danny Molinaro sulla Wolf GB 08 Thunder, motorizzata Aprilia, proverà a mettere la freccia e raggiungere la meritata leadership tricolore, dopo l’exploit che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio a Vallellunga. In quell’occasione non sono bastati la superlativa vittoria di gara 1 e il quarto posto di gara 2 per salire in vetta, ma ci sono tutte le premesse perché in questo weekend il grintoso driver calabrese possa riuscirci.

Si comincerà con le prove libere del venerdì, cui faranno seguito nella giornata di sabato quelle cronometrate a partire dalle 11.55, in cui Molinaro cercherà di bissare la “pole” che a Vallelunga aveva presagito la vittoria. Lo start di gara 1 sarà dato alle 18.25 sempre sabato, mentre quello di gara 2 domenica alle 12.20. Le gare, della durata di 25 minuti+1 giro, saranno trasmesse in diretta sul canale AutomotoTV (228 Sky) e in streaming su www.acisport.it .

"A Misano occorre capitalizzare tutta l'esperienza positiva accumulata a Vallelunga - spiega Danny Molinaro - Abbiamo dimostrato che il feeling con la vettura è buono, ma ora occorre ottimizzarlo e rendere costanti le prestazioni di vertice, grazie alla perfetta intesa con la squadra, anche se il compito è difficile visto l'alto livello dell'ottima concorrenza”.

Calendario 2019: 7 aprile Monza; 5 maggio Vallelunga; 19 maggio Misano; 23 giugno Imola; 15 settembre Vallelunga; 6 ottobre Mugello.