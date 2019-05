Nuoto, al via il II° Meeting Master Città di Cosenza 2019

La Federazione Italiana Nuoto Calabria in collaborazione con la Sport4life, ha organizzato il secondo Meeting Città di Cosenza. 14 le società partecipanti e 279 atleti gareggeranno domenica 19 maggio nella piscina olimpionica di Campagnano. L'evento, inserito nel calendario ufficiale delle competizioni di nuoto master, con inizio alle 8:30, non sarà solo una manifestazione agonistica. Di medaglie, così come di campioni, ai blocchi di partenza ce ne saranno tanti. Ma, non solo per sfidarsi in vasca ma, per dare il meglio di sé, fuori.

Non a caso, infatti, la Sport4Life, nell'ambito della stessa giornata, con inizio alle 19, ha organizzato una festa di beneficenza a sostegno dell'Oncomed (con il ricavato, verrà acquistato un ecografo portatile per la diagnosi precoce dei tumori.

Alle 18, al termine della cerimonia di premiazione, la zona piscina, verrà chiusa e gli ospiti, muniti di biglietto (valido per due persone), potranno accedere dalla zona Garden. Non mancheranno musica e intrattenimento, garantiti da dj set mobile gonfiabile di Radio Sound e dal live dei Mr Peach.

“Siamo onorati ed al tempo stesso pronti ad ospitare tantissimi atleti nella nostra struttura che, come sempre, è all’avanguardia dal punto di vista sportivo e organizzativo – commenta Carmine Manna, presidente Sport4life”.