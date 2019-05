Evasione domiciliari: controlli dei carabinieri, due arresti nel reggino

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo, nel corso del quale, a Gioia Tauro, in via Petrace, hanno arrestato, in flagranza di reato, Roberto Amato, 30enne, pregiudicato, resosi responsabile del reato di evasione.

In particolare i Carabinieri, nel transitare lungo quella via, hanno sorpreso l’uomo fuori dalla sua abitazione, sebbene fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nello stesso contesto operativo, i Carabinieri della Stazione di Laureana di Borrello hanno arrestato, in flagranza di reato, Francesco Gallizzi, 24enne, anch’egli resosi responsabile del reato di evasione.

In particolare, i militari dell’Arma, durante un controllo ai soggetti sottoposti alle misure limitative della libertà personale, giunti in via Arno, hanno sorpreso Gallizzi fuori dalla sua abitazione, benché anche lui sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tutti gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.