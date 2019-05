Festa della mamma, successo per l’evento del Comune di Castrolibero

Mamme in festa a Castrolibero, dove il Comune ha deciso di organizzare un evento molto partecipato. Nel primo pomeriggio di sabato, infatti, il Sindaco Giovanni Greco e la Consigliera comunale delegata alla famiglia Raffaella Ricchio, hanno fatto vista alla longeva signora Santina Pasqualina, per omaggiarla di una targa ricordo e di un fascio di fiori. Si è trattato, di un’accoglienza calda e partecipata per festeggiare la mamma più anziana di Castrolibero, custode della memoria collettiva e di tanti simpatici aneddoti della tradizione popolare.

A seguire, i festeggiamenti si sono colorati di tanta allegria con l’arrivo dei pj masks per intrattenere i numerosi partecipanti. E’ stato un momento di autentica Comunità, preceduto dalle commoventi parole della Consigliera comunale che ha rivolto un pensiero a tutte le mamme, specie a quante, con coraggio e determinazione, affrontano i problemi della quotidianità; a chi a volte si sente inadeguata; a chi lotta per diventare mamma e non riesce, e decide così di compiere il nobile gesto dell’adozione; a chi non c’è più e veglia dall’alto sui propri bambini; a quelle donne che diventano mamme per la seconda volta: le nonne.

A margine dell’incontro, hanno portato i loro saluti il Sindaco di Castrolibero, Giovanni Greco, ed il Consigliere regionale Orlandino Greco che ha sottolineato l’importanza del ruolo della mamma, soprattutto, nella società odierna: “La mamma è colei che ti cresce col proprio ossigeno, col proprio sangue e poi ti insegna a camminare, ad andar via. È questo il dono più alto della maternità». Anche per il Sindaco Greco: «In questa giornata particolare non possiamo non pensare a quante, con occhio amorevole, si occupano dei propri figli e, di conseguenza, dell’intera Comunità”.