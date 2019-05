Fiera del vinile vintage market e concerti alla Città dei ragazzi

Il 18 e 19 maggio la Città dei Ragazzi di Cosenza ospiterà Vintage Weekend - Fiera del Vinile & Vintage Market, un fine settimana ricco di attività ad ingresso libero. Grazie al successo ottenuto nelle passate edizioni de La Fiera del Disco, gli organizzatori hanno deciso di ampliare il raggio di azione e di dar vita per questa edizione primaverile ad un Vintage Weekend proponendo negli spazi espositivi interni un tuffo nel passato attraverso vinili, cd, dvd abiti ed accessori e negli spazi esterni attraverso concerti, dj set e mostre.

Il Cubo Azzurro per l’occasione ospiterà La Fiera del Vinile, numerosi espositori provenienti da tutta Italia proporranno una vasta selezione di 33 e 45 giri, cd, dvd, cassette di ogni genere musicale - pop, rock, prog, psychedelia, new wave punk, hardcore, reggae, soul, funk, disco dance, house, tecno, elettronica ed indie rock solo per indicarne alcuni. Durante tutta la manifestazione sarà possibile non solo acquistare vinili di tutti i generi musicali ma anche vendere e scambiare dischi, cd, dvd, riviste, locandine e gadgets. L’allestimento del Cubo Azzurro è in collaborazione con Calendario Fiera del Disco Centro/Sud Italia.

Il Cubo Rosso ospiterà il Vintage Market in cui saranno presenti numerosi stand di abbigliamento, accessori e oggettistica tutti rigorosamente vintage. All’interno del Vintage Market ci sarà anche uno spazio dedicato all’artigianato in cui sarà possibile trovare originali creazioni realizzate a mano grazie alla creatività e alla manualità degli espositori presenti. L’allestimento del Cubo Rosso è in collaborazione con Vintage Star.

Negli spazi esterni della Città dei Ragazzi verrà allestita la Expò Vespe Vintage a cura di Vespa Club Brutium Cosenza, l’unico vespa club ufficiale dell’intera area bruzia. Numerosi esemplari del famosissimo scooter Piaggio saranno presenti per l’occasione.

Due concerti animeranno le serate del Vintage Weekend, il 18 maggio alle 21.30 i The Good Ole Boys - R'n'R Party Band faranno ballare tutti i presenti. Il 19 maggio alle 21.30 ci saranno i Rubber Soul - The Beatles Tribute.

Durante tutta la manifestazione sarà presente negli spazi esterni della Città dei Ragazzi un’area Street Food. Tutte le attività saranno ad ingresso libero e gli orari di apertura al pubblico saranno il 18 maggio dalle17 a mezzanotte e domenica 19 maggio dalle 10 fino a mezzanotte.

L’intera manifestazione è ideata e promossa da Be-Alternative Eventi e MK Live. Evento Patrocinato e supportato dal Comune Di Cosenza - Assessorato alle Attività Produttive.