La città di Arintha, la bellezza del borgo rendese in un corto in Piazza Costantinopoli

C’è una storia che arriva da Rende centro storico. Nata dall’idea del fotografo toscano Max Perrisi che si innamora del borgo antico, così tanto, da organizzare, in pochi giorni, un vero e proprio cortometraggio.

Con lui l’aiuto regista Fabrizio Nardone. Un “Corto” che ha come protagonisti i cittadini che vivono nel borgo, “un corto” romantico girato in bianconero, un corto dove esce fuori tutta la bellezza di un posto che in questi anni sta cercando di ritornare ad essere il borgo degli anni belli.

Anni, in cui, il comune di Rende era ancora presente al posto del museo contemporaneo di arte moderna, quando, in pratica, Rende centro storico era considerato il centro di tutto. Ed ecco la location adatta per il primo ciak.

Quella del nuovo bar che si è aperto in piazza Costantinopoli. Il bar della signora Concetta Costabile. Un bar che molti cittadini rendesi desideravano da tempo. In piazza Costantinopoli il traffico è bloccato, le macchine non passano per almeno due ore.

Il tempo necessario concesso al regista toscano per girare qualche ciak semplice, ciak che i cittadini di Rende potranno vedere in una serata dedicata proprio a questo lavoro. La ‘

Appuntamento con il cinema in piazza Costantinopoli il 25 maggio a partire dalle 20.30, andrà in scena il cortometraggio dal titolo La città di Arintha’.