Droga: sequestri nel Materano, arresti e denunce

Mezzo chilo di droga è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Matera. Nel corso della attività nella capitale della cultura, le fiamme gialle hanno effettuato diversi controlli, durante i quali hanno eseguito in totale 59 operazioni, con 62 sequestri di stupefacente.

Nel corso dei servizi tre persone sono state arrestate e altre sei denunciate a piede libero per spaccio, mentre altre 53 sono state verbalizzate per poi essere segnalate alle competenti Prefetture, tra cui alcuni calabresi, per “uso” di droga. Nel corso dei controlli, per gli assuntori è scattato l’immediato ritiro della patente.