Evade dai domiciliari per comprare il telefonino di ultima generazione: arrestato

Evasione 2.0 a Corigliano Calabro, dove un 41enne, A.D.C., è stato arrestato per essere andato in un centro commerciale per acquistare un cellulare di ultima generazione: nonostante i domiciliari.

I carabinieri dello scalo, di servizio perlustrativo nei pressi de “i Portali”, hanno notato un pregiudicato del posto e sapevano che fosse sottoposto alla misura cautelare.

L’uomo è sceso dall’auto ed è entrato nel centro commerciale. I militari lo hanno così pedinato mentre andava in un negozio di elettrodomestici chiedendo ai dipendenti delle informazioni per l’acquisto di un telefonino. Alla vista dei carabinieri e alla loro richiesta di spiegazioni, ha però esternato stupore e fornito delle scuse prive di fondamento.

Per questo motivo, è stato accompagnato in caserma, dove sono stati effettuati i controlli di rito per accertare che non avesse dei permessi per recarsi nel centro commerciale.

Dato l’esito negativo, così, d’intesa con il magistrato di turno della Procura di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, il 41enne è stato arrestato e sottoposto di nuovo ai domiciliari.

Durante il fine settimana, inoltre, i militari hanno effettuato dei controlli nelle zone popolari del Centro storico, in Via Lao.

Durante le attività sono state elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada ed eseguiti 9 sequestri amministrativi di motocicli o autovetture per la mancata copertura assicurativa o per guida senza patente; tre soggetti sono stati infine deferiti alla Prefettura di Cosenza per uso personale di droga.