Crotone. Pretende di non pagare il conto: divieto di dimora per 45enne

I carabinieri del Nor di Crotone hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza, emessa dal gip del Tribunale del capoluogo, a carico di un 45enne.

Il provvedimento scaturisce dall’attività d’indagine condotta dai militari dopo che l’uomo avrebbe avuto la pretesa di ottenere delle consumazioni in varie attività commerciali, senza però pagarne il conto. Per questo motivo l’uomo era stato già arrestato in flagranza di reato nel mese di aprile scorso.