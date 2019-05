Cutro, aggredisce i carabinieri intervenuti per sedare lite. Arrestata

Una 46enne di Cutro è finita in manette per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti in via Foresta a seguito di una lite e, nel tentativo di sedare la discussione, sono stati aggrediti dalla donna, prima verbalmente e poi fisicamente.

Una volta immobilizzata, la 46enne è stata perquisita e i militari le hanno trovato all’interno di una tasca, un coltello della lunghezza di 19 centimetri. L’arma è stata sequestrata, mentre il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari.