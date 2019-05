Sbarco di 52 migranti a Cropani. Tra loro anche 12 minori

Dopo quello di domenica scora a Crotone (LEGGI), un altro gruppo di migranti è sbarcato nella notte scorsa sulle coste calabresi.

Si tratta di 52 persone, tra cui 12 minori non accompagnati, e di nazionalità pakistana, arrivate a bordo di una imbarcazione a vela arenatasi sulla spiaggia di Cropani Marina.

Secondo un prima ricostruzione, gli scafisti, una volta che il natante è giunto in Italia, sono fuggiti, mentre il gruppo di stranieri è stato bloccato lungo la statale 106 dai carabinieri di Sellia Marina che hanno operato insieme alla Guardia di finanza e alla Polizia di Stato.

I migranti, che nella mattinata saranno trasferiti, sono stati portati per ora nella delegazione comunale di Cropani Marina per le procedure di identificazione, l’assistenza e per fornirgli cibo e acqua. Sul posto stanno operando alcuni volontari.