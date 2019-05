Crotone calcio, rinnovata il contratto all’attaccante nigeriano Simy

Simy e il Crotone continueranno la loro storia d’amore. L’attaccante nigeriano ha firmato oggi, alla presenza del numero uno pitagorico Gianni Vrenna, il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, legandosi al Crotone per altre 3 stagioni.

Prosegue così un’avventura iniziata nel 2016 e condita da ben 25 reti in 82 presenze. Simy, grazie ai 14 gol messi a segno in questo campionato, è stato decisivo per la permanenza in Serie B del Crotone. Ma Nwankwo non è solo il classico bomber: è generoso, caparbio e non molla mai. Grazie alle ottime prestazioni in maglia rossoblù ha conquistato la sua Nazionale, la Nigeria, disputando il Mondiale in Russia nel 2018.

Con il rinnovo di Simy, il Crotone ha messo un primo tassello a due giorni dall’aritmetica salvezza: “Simy è un professionista esemplare - ha dichiarato il Presidente - un ottimo ragazzo sia dentro che fuori dal campo. E’ entrato nella famiglia rossoblù tre anni fa e ha conquistato tutti con la sua generosità ed i suoi gol. Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto”.

Ecco le parole di Simy: “Sono molto felice di poter continuare la mia storia con questa maglia. A Crotone sono cresciuto tanto sia come uomo che come calciatore e sono diventato anche papà. Ringrazio la Società per la fiducia che ha sempre riposto in me”.