I complimenti di Quartuccio ai ragazzi dell’IC Principe di Piemonte vincitori di un concorso

“Orgoglio e gratitudine i sentimenti che, da cittadino e consigliere delegato alla cultura, mi sento di esprimere in merito al successo dei ragazzi del Vitrioli che hanno conseguito il primo premio, in Toscana, al concorso Nazionale di musica”.

Queste le parole del Delegato Metropolitano Filippo Quartuccio, commentando il recente successo dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, primo classificato assoluto, con la sua Orchestra Giovanile, alla XX Rassegna Musicale Nazionale Città di San Vincenzo.

“Orgoglio verso i nostri studenti – spiega Quartuccio - che con impegno e abnegazione, necessari per conseguire risultati tanto ambiziosi, hanno portato a casa questo prestigioso premio. E gratitudine nei confronti degli insegnanti che li seguono attentamente, riuscendo a trasferire loro le competenze necessarie, nonché la passione per la loro materia. Sono queste le ‘conditio sine qua non’ per il successo, nello specifico in una materia, la musica, per la quale, accanto alla tecnica, risulta determinante proprio il “sentimento” nell’esecuzione. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà punta molto sulla cultura, soprattutto per i giovani che, cittadini di domani, saranno i protagonisti del tessuto sociale della nostra bella città, che si auspica possa contare su un rinnovato humus per una costante crescita sociale che passa inevitabilmente dalla cultura e dall’impegno collettivo”.

“Un accento ulteriore, infine, mi sento di porlo sullo spirito di collaborazione e sulla sinergia che, necessariamente, devono sussistere all’interno di un gruppo, un’orchestra, che deve ineluttabilmente essere affiatata, amalgamata e solidale nell’esecuzione, sprigionando quello spirito di gruppo che costituisce un elemento formativo primario in ogni ambito: sociale, culturale, sportivo”.