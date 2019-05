Gentile (Attività produttive): “Fiera Mariana, intoppi organizzativi non a causa nostra”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente le dichiarazioni pubbliche dell’Assessore Gentile sulla Fiera Mariana.

***

“Purtroppo inadempienze della ditta che si è aggiudicata l'organizzazione della Fiera Mariana hanno messo a dura prova la programmazione che, già da oltre due mesi, avevamo previsto per rispettare i parametri di sicurezza previsti dalla legge ed allo stesso tempo consentire che la tradizionale fiera Mariana si tenesse in città.

Non è facile coniugare le giuste prescrizioni previste dalla normativa con la volontà dei cittadini oltre alle esigenze degli espositori. Tuttavia proprio per rispettare la tradizione abbiamo previsto più soluzioni che avevano portato alla definizione dell'area in questione.

Giovedì scorso fa è arrivato il via libera dalla Commissione ed abbiamo prodotto il massimo sforzo anche ricorrendo a una ditta esterna che non ha, purtroppo, ottemperato a alle prescrizioni previste dalla stessa Commissione.

In queste ore stiamo provvedendo anche con l'ausilio di Akrea e degli uomini del Comando dei Vigili Urbani a fare in modo che non ci siano né problemi per gli operatori che sono in regola ed allo stesso tempo evitare che si occupino spazi non autorizzati. Sono impegnata fino alla cima dei capelli da più mesi nell'organizzazione della Fiera Mariana.

Mi spiace per gli operatori e per i cittadini, stiamo comunque risolvendo l'inconveniente. Tuttavia non posso accettare la speculazione di alcuni esponenti politici che comodamente affacciati alla finestra giudicano senza conoscere fatti e circostanze, tra l'altro disconoscendo leggi e prescrizioni”.

Sabrina Gentile, Assessore alle Attività Produttive