La Kroton Nuoto presente alla “XXVII Coppa Mar Tirreno” di Livorno: conquistate 24 medaglie

L'edizione 2019 del Meeting di Nuoto XXVII Coppa Mar Tirreno di Livorno è stata da record con ben 1186 atleti in rappresentanza di 40 società provenienti da 11 regioni italiane.

Numeri mai così grandi per un appuntamento che da qualche stagione rappresenta una tappa fissa del calendario natatorio toscano e nazionale, anche grazie allo splendido scenario che lo ospita, ovvero la piscina olimpica ''Simeone Camalich'' nel recente passato teatro di numerose edizioni dei Campionati Italiani Assoluti.

Presenti club pluridecorati come la Uisp Bologna, De Akker, Centro Nuoto Torino e molti altri giunti dalla Sardegna, dalla Val d’Aosta, Molise, Lazio, Umbria, Abruzzo e Calabria; In vasca anche atleti di fama nazionale ed internazionale.

La Kroton Nuoto del Presidente Crugliano e dei tecnici Federali Fantasia e Proietto, non poteva che essere presente con una folta schiera di campioni, ben 23, per testare le proprie condizioni dopo una lunga fase di preparazione.

Gli atleti della Kroton, che si allenano nella Piscina Olimpionica di Crotone, hanno ottenuto grandi miglioranti con ottime prestazioni nonostante l'attuale fase non prettamente performante dovuta ai carichi di lavoro.

Nonostante ciò sono stati ben 8 gli ori - 8 argento e 8 le medaglie di bronzo al collo dei nuotatori pitagorici per un totale di 24 medaglie conquistate

Oro infatti per Carvelli nei 100-200 farfalla, Muscó nei 50 - 200 stile Libero e 100 -200 dorso, D’Angerio Giulia nei 200 rana, Filippelli Giulia nei 200 farfalla.

Medaglie d'argento invece per Buzzurro 100-200 rana, D’angerio Giulia 100 rana e 200 misti, Rajani Giacomo 100 e 400 Stile Libero, Riillo Marco 200 stile Libero, Rajani Andrea 200 rana, Palermo Marco nei 50 stile Libero.

Medaglie di Bronzo per Rajani Giacomo nei 50 e 200 stile libero - Iuticone Dalila nei 100 e 200 dorso, Palermo Marco nei 50 dorso, FIlipelli Giulia nei 100 farfalla e Riillo Marco nei 400 stile Libero

In grande evidenza la grande promessa Andrea Muscó che, nei 50 stile libero con 25”74 ha "staccato il pass" per le Finali nazionali. Grande prestazione anche di Carvelli Francesco nei 200 farfalla a soli 3 decimi dal tempo di qualifica per le nazionali. Vicino al tempo anche Daniele Buzzurro nei 100 rana terminati in 1’09”3 a quarto decimi dal tempo limite.

In grande crescita tutto il gruppo capace di far raggiungere alla società crotonese l'ottavo posto in classifica generale su 40 Team. Un grande risultato di una grande squadra.

Tutti hanno dato il loro contributo arrivando a ridosso del podio come Scervo Giada - Canali Sara - Leotta Rossana - Arabia Daniele - Voce Cristian -Figliomeni Maria Giovanna - Mancuso Adriana - Ioppoli Maria Vittoria - Brutto Maria Cristina - Cancelleri Antonio - Masellis Lorenzo che hanno migliorato i propri record personali. Orgoglioso lo staff tecnico che continua a lavorare per la crescita dell’intero movimento consapevole di avere in squadra molti elementi che possono raggiungere i già qualificati per Roma Filippelli - Iuticone - Muscó .