Costituito il gruppo di lavoro per i diritti degli animali di Castrolibero

Si è costituito a Castrolibero il gruppo di lavoro per i diritti degli animali già “gruppo di lavoro randagismo”. La nuova denominazione nasce dalla proposta presentata in Consiglio Comunale, dalla Consigliera Annamaria Buono con delega al randagismo che ha voluto così dare un indirizzo preciso ai lavori del gruppo affinché si occupi, ad ampio raggio, degli animali in generale ed in particolare di quelli di affezione, dei loro diritti, della tutela del territorio e del loro habitat naturale. Il gruppo di lavoro convocato dal Sindaco Giovanni Greco, è composto da 3 consiglieri designati, da esperti e volontari del mondo animale, unitamente ad un rappresentate dell’ASP ed è coordinato dalla Consigliera Annamaria Buono che si dichiara «sicura che una tale composizione ricca per competenze ed esperienze possa lavorare bene e diventi un fattivo laboratorio di idee e proposte costruttive, che convergeranno tutte verso il benessere dei “cittadini” a quattro zampe e con esso dell’intero territorio comunale».

Per quanto il primo appuntamento dovesse essere di mera costituzione e conoscenza degli intervenuti, già dalle prime battute dell’incontro il confronto è stato estremamente positivo, e diverse sono state le proposte avanzate e discusse insieme. Da una prima analisi delle esigenze del territorio, della popolazione animale vagante, siano cani o gatti, e delle tre sottopopolazioni di animali senza proprietario, quelli di proprietà sotto controllo e quelli di proprietà liberi di vagare che rappresentano il vero problema da risolvere, sono nate le prime proposte concrete.

La legge vieta il vagare di animali domestici ed il proprietario è responsabile sia dal punto di vista civile che penale a seconda dei danni che il proprio animale può arrecare. La strategia che si intende seguire è, in primo luogo, l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale per quanto concerne l’obbligo di microcippatura, con il conseguente aggiornamento della banca dati dell’anagrafe canina. Fondamentali, poi, saranno le campagne di sensibilizzazione e comunicazione con la cittadinanza tutta ed in particolare nelle scuole.

La realizzazione di un “vademecum dei pelosi” potrà fornire informazioni utili per gli animali da compagnia e come comportarsi in casi di emergenza o ritrovamenti di animali vaganti in difficoltà. Saranno organizzate, previa prenotazione, nuove campagne di microcippatura come quella dello scorso dicembre 2018. L’aggiornamento e la diffusione del Regolamento Comunale per la Tutela degli animali. Tante le proposte e le iniziative, quindi, di cui il nascente gruppo di lavoro si fa promotore.