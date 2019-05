Esperienza estera per gli studenti del "Monaco” con lo School Green Energy Management

L’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza ha sostenuto uno speciale progetto di alternanza scuola-lavoro per dotare i giovani di conoscenze adeguate per adattarsi con competenza nell’ambito delle energie rinnovabili.

Il progetto di “School Green Energy Management” rientra nell’ambito dei percorsi formativi afferenti al PON FSE 10.6.6D-FSEPON-CL-2017-2, finanziato dal MIUR con Fondi Strutturali Europei 2014-2020 per un ammontare di 103.662,00 euro.

L’iniziativa ha previsto tirocini e stage aziendali all’estero con formazione nell’ambito del meccatronico eolico. L’istituto, perseguendo l’obiettivo di creare una scuola professionale nel campo dell’efficienza energetica, ha promosso questa esperienza per aver compreso il ruolo strategico che le energie rinnovabili stanno giocando negli ultimi anni per creare posti di lavoro e crescita nell’economia globale.

Obiettivi in linea con quello che l’Unione Europea deve raggiungere entro il 2020, avendo fissato il 20% di fabbisogno energetico derivante da fonti rinnovabili. L’economia sostenibile non è solo uno stile di vita da perseguire, ma è anche fonte di ricchezza e occupazione.

In una regione come la Calabria, dove il tasso di disoccupazione è tra i più alti in Europa, investire in posti di lavoro verdi potrebbe essere una via d’uscita dal blocco e dalla crisi in cui versa da decenni.

Oltre a voler creare nuovi posti di lavoro, questo progetto educativo e formativo vuole anche tentare di ridurre l’abbandono scolastico precoce nella regione Calabria.