Proprietario circolo accoltellato nel cosentino: rintracciato l’aggressore

Un diverbio verbale ha fatto sfiorare la tragedia nella notte tra sabato e domenica in un circolo privato di Spezzano Albanese, nel cosentino.

La disputa, nata tra il titolare del locale e un cliente, è degenerata quando uno dei contendenti ha estratto un coltello da cucina. Nella colluttazione è stata sferrati un fendento che ha colpito allo stomaco il proprietario del circolo, con l’aggressore che è poi riuscito ad allontanarsi precipitosamente eludendo anche il tentativo di altri clienti presenti di bloccarne la fuga.

Da qui è partita subito la caccia all’uomo da parte dei Carabinieri del nucleo operativo di San Marco Argentano, coordinata dal procuratore capo della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, e dal sostituto Mauro Gallone.

La vittima, invece, è stata portata immediatamente al pronto soccorso di Castrovillari, dove è stata ricoverata in prognosi riservata a seguito della ferita da arma bianca, non risultando comunque in pericolo di vita.

Le immediate e accurate indagini eseguite dai militari hanno consentito di recuperare sulla scena dell’aggressione un coltello da cucina con una lama da 7 centimetri, sporco di sangue, risultato appartenere al presunto autore del gesto.

Dopo poche ore, l'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dai Carabinieri e portato al comando compagnia di San Marco Argentano: dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.