Abitazione estiva avvolta dalle fiamme a Ricadi: intervengono i pompieri

Un appartamento, adibito ad uso estivo e al momento disabitato, è andato in fiamme in nella serata di ieri in via S. Michele del comune di Ricadi, frazione Lampazoni.

L'incendio, divampato nelle serata di ieri, ha provocato la distruzione della controsoffittatura - costituita da perline in legno - in due camere e di parte dell'arredo e suppellettili vari nonché l’annerimento delle pareti a causa del fumo nei rimanenti locali dell'appartamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, con una autopompaserbatoio (APS) ed una autobotte (ABP), che hanno provveduto all’estinzione dell’incendio.

L’immobile è stato dichiarato inagibile sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.