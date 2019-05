Un 31enne di Isola di Capo Rizzuto è finito in arresto per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane, nel corso di un controllo eseguito dai Carabinieri della locale tenenza, non è stato trovato in casa. In seguito a mirate ricerche, il 31enne è stato rintracciato all’interno di in Bar del luogo. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.