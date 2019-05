Auto incendiata a Lamezia, non si esclude la matrice dolosa

Ha provocato dei danni ingenti al vano motore e alla parte anteriore dell’abitacolo l’incendio che nella notte scorsa ha coinvolto un’auto, una Fiat Sedici, che era parcheggiata per strada, nei pressi dell’abitazione del suo proprietario, in via Luigi Einaudi a Lamezia Terme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino che oltre a spegnere le fiamme hanno effettuato gli accertamenti per risalire alle possibili cause che hanno generato le fiamme: in base agli elementi ritrovati sul luogo non è infatti escludibile la natura dolosa dell’incendio.

Sul posto anche una pattuglia della polizia del Commissariato di Lamezia, per quanto di competenza. Il fumo ha provocato inoltre un lieve annerimento delle pareti esterne dello stabile vicino.