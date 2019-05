Violento scontro frontale nella notte, due feriti in ospedale

Un violento impatto frontale ha causato il ferimento dei conducenti di entrambe i mezzi coinvolti e che hanno necessitato, dopo i primi soccorsi da parte del Suem 118, del trasferimento in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella notte alle porte di Catanzaro, lungo viale Emilia, in prossimità del centro commerciale Le Fontane.

Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando provinciale del capoluogo calabrese.

A scontrarsi sono stati un’auto, una Peugeot 208, ed un furgone, un Fiat Ducato. L’uomo alla guida della vettura è stato preso in cura dal personale medico arrivato con un’ambulanza, e subito dopo accompagnato nel nosocomio cittadino.

Stessa sorte per l’autista del furgone, che ha accusato del dolore agli arti inferiori e che quindi è stato portato anch’egli nel nosocomio per i dovuti controlli.

L’intervento dei vigili del fuoco è servito alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.