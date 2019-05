Lamezia, perde il controllo dell’auto e sbatte contro palo dell’illuminazione. Ferita conducente

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi in via Patrioti Sambiasini a Lamezia Terme. Una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente che è stata estratta dall'abitacolo dalle unità vigili del fuoco del Comando del capoluogo, in particolare distaccamento lametino, ed è stata poi consegnata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera della città della piana.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso.